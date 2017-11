YIHA!! Endlich geht es weiter! Lange haben wir gewartet. Nun ist es offiziell. Die 2.Hüttengaudi Rockparty im wunderschönen Achalmhof findet statt.

Ganz nach dem Motto "Almhüttenfeeling meets Weihnachtszauber" verwandeln wir diesmal die Eventscheune in ein Alpen-Eldorado.

Musikalisch heißt es wieder Rock Hits vs. Alpenhits!

Die Band "fuenfkommanull" heizt Euch mit Rock-und Popklassikern der letzten Jahrzente ein, während diesmal der über die Stadtgrenzen hinaus bekannte DJ Ralf Schmied Euch wie eine Lawine mit den Partyperlen der Berge gemixt mit modernen Hit's auf die Tanzfläche scheucht!

Nach dem mega Erfolg im März setzen wir noch ne Schippe drauf! Lasst Euch überraschen was euch erwartet. Wir haben so einiges in Bewegeung gesetzt... Seid gespannt!

- ein große Cocktailbar im neuen Außenbereich.

- nagelneu urige Almtheken und Bars sorgen für alpenländischen Flair

- eine Weihnachtsdekoration sorgt für den richtigen Weihnachtszauberflair

- unsere neuen Schneekanonen sorgen für winterliches Ambiente

- unsere Konfettikanonen sorgen für ordentlich Stimmung.

- die grandiosen Bühne und Anlage gepaart mit der unglaublichen Lichtanlage verwandeln die Eventscheune in ein Lichter Eldorado.

- leckeres von unserem Grillstand.

Wir freuen uns auf einen grandiosen und unvergesslichen Abend mit Euch