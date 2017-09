Mössinger Kulturherbst

Gospel ganz neu erleben! Contemporary Gospel - Jazz, Soul & Funk Temperamentvoll, lebendig und mitreißend, wunderschöne Balladen, die stimmungsvoll und einfühlsam interpretiert für Gänsehaut und Herzklopfen sorgen Pure Wellness für Ihre Seele. Im Gegensatz zu den traditionellen Gospels orientiert sich Contemporary Gospel an Elementen aus Soul, Funk und Jazz. Dieser ganz besondere Stil spricht alle Altersgruppen an und wird auch Sie begeistern! Moderner Black Gospel aus Baden-Württemberg ! Er geht durch das Ohr direkt in die Seele, macht auch vor Armen und Beinen nicht halt und holt das Publikum von den Stühlen! Ein Konzert voller musikalischer Highlights, die begeistern!