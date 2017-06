2. Schorndorfer Klassiknacht

2013 rief das Kulturforum Schorndorf im Rahmen seines 25-jährigen Jubiläums die erste Schorndorfer Klassiknacht ins Leben. Das Großereignis wurde ein voller Erfolg und gleich danach wurden die Rufe nach einer Wiederholung laut. Am 8. Juli 2017 findet von 19 bis 22 Uhr die zweite Auflage der Schorndorfer Klassiknacht statt. An vier idyllischen Plätzen in der Innenstadt musizieren rund 20 Ensembles und Solisten. Vom Flötenduo über Gitarrenensembles bis hin zum großen Chor, die ganze Bandbreite ist vertreten. Schüler und professionelle Musiker treffen aufeinander, rund 100 Akteure singen und musizieren im Halbstundentakt. Ganz Schorndorf wird so zur Flaniermeile für Klassikfans und die, die es werden wollen. Um kurz vor 19 Uhr setzen die Turmbläser der Stadtkirche das Signal zum Auftakt der Klassiknacht. Um 19

Uhr beginnt das Programm an den vier Orten zeitgleich. Musiziert wird im Innenhof der Arnold Galerien, im Garten des Karlsstifts, in der Hetzelgasse sowie Im Sack. Bei Regen ist für trockene Ausweichorte gesorgt, alle Plätze werden bewirtet.