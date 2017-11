2 Voies - Oldie Night

Oldies but Goldies ist das Motto dieses Abends. "2 Voices" rufen mit einem fulminanten Feuerwerk die Erinnerung an altbekannte aber auch fast vergessene Songs eines halben Jahrhunderts wach. Dabei darf man sich u.a. auf Klassiker von Eva Cassidy, Beatles, Bill Withers, Wanda Jackson, Tom Jones, Frank & Nancy Sinatra, Doris Day, Elvis Presley, Johnny Cash & viel mehr freuen. In der bunten Mischung blitzen auch einige aktuellere Titel hervor und manch deutscher Knaller sorgt für Überraschung.