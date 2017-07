20. Figurentheater-Festival

× Erweitern Picasa

Immer wieder lassen Figurentheater die tierischen Helden aus Kinderbüchern ins Rampenlicht treten. Wer kennt sie nicht, die Bremer Stadtmusikanten oder den berühmte Kater Findus aus den schwedischen Kult-Kinderbüchern „Pettersson und Findus“ von Sven Nordqvist. Sie alle kommen als Gratulanten zum diesjährigen Jubiläums-Figurentheater-Festival der Stadtbücherei nach Backnang. Bereits zum 20. Mal findet diese, inzwischen zur Tradition gewordene Veranstaltungsreihe statt. Immer montags im August werden vier Theater-Vorstellungen für Kinder ab vier Jahren präsentiert.

Eröffnet wird der tierische Theaterreigen am 7. August vom Figurentheater Pantaleon aus München mit dem Stück "Wenn Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen". Wo ist der Ort, wo Fuchs und Hase sich “Gute Nacht” sagen? Und was passiert, wenn Fuchs und Hase sich “Gute Nacht” sagen? Das möchte der Forscher gerne wissen und hat sich auf die Suche gemacht. Dabei ist es spät geworden, von Fuchs und Hase keine Spur. Enttäuscht geht er in seinem Zelt zu Bett. Kaum schläft er, kommt auch schon ein kleiner Hase ...

Am 14. August führt das Theater Sturmvogel aus Reutlingen die Veranstaltungsreihe mit dem Stück "Mein Freund Charlie“ fort. Die kleine Kim ist eine Träumerin, redet mit ihren Zehen und fantasiert lustige Geschichten. Doch ein bisschen allein ist sie schon und sie wünscht sich so sehr einen Freund. Denn in der neuen Stadt ärgern sie die Nachbarskinder, die neue Lehrerin piesackt sie und Papa ist dauernd im Stress. Da erfindet sich Kim einen unsichtbaren Freund, den Hund Charlie, der sie von nun an überall hin begleitet …

Weiter geht es am 21. August mit dem Theater Tredeschin aus Stuttgart und dem, von den Brüdern Grimm aufgezeichneten Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“. Der Bürgermeister von Bremen lädt alle Musikanten ein, in seiner Stadt ein Konzert zu geben. Da machen sich Esel, Hund, Katze und Hahn mit ihren Instrumenten auf den Weg und geraten, völlig ausgehungert, vor ein reich gedecktes Räuberhaus. Dort wagen sie mit akrobatischem Geschick, ihren ersten Musikantenauftritt …

Dass das Zusammenleben von Mensch und Tier nicht immer einfach ist zeigt zum Abschluss am 28. August das theater en miniature aus Leimen mit dem Stück „Findus zieht um“, nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Sven Nordqvist. „Bong-quiiie-bong“. Jeden Morgen schallt dieses Quietschen durchs Haus. Denn schon um vier Uhr erwacht Kater Findus und hopst wild und voller Freude auf seinem Bett herum. Aber der alte Pettersson möchte gern noch weiterträumen und ist gar nicht begeistert von der nächtlichen Hüpferei. Deshalb zieht Findus

aus in das umgebaute Klohäuschen …

Alle vier Veranstaltungen des Figurentheater-Festivals finden im Seniorentreff, Im Biegel 13, direkt neben der Stadtbücherei statt. Die Theateraufführungen beginnen jeweils um 15 Uhr. Einlass ist immer fünf Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Der Eintritt beträgt für Kinder und Erwachsene jeweils drei Euro. Die Bücherei bittet um Verständnis, dass Babys und jüngere

Geschwisterkinder nicht mitgebracht werden dürfen.