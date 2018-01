20 Jahre Abenteuer - Geschichten eines Globetrotters

× Erweitern Ingo Ehret Ingo Ehret

Ingo Ehret erzählt am 1. Februar 2018 um 20 Uhr in der Hospitalkirche in Schwäbisch Hall von seinen packenden Abenteuern

Er sieht sich selbst als einen leidenschaftlichen Globetrotter, dem die Freiheit zu reisen mehr bedeutet, als Sicherheit und Wohlstand. Mit 22 beginnt er Europa per Zug zu entdecken. In den folgenden Jahren werden die Reisen exotischer und länger, das Fahrrad wird zu seinem idealen Transportmittel und im Gepäck liegt eine analoge 3D Kamera und 50 Diafilme. Ingo Ehret erzählt über seine Lieblingsländer der letzten 20 Jahre. Die herzliche Gastfreundschaft der Beduinen in Syrien, das sich verlieren in den duftenden Basaren von Damaskus und die einzigartige Architektur im Jemen lassen ihn immer wieder zurückkehren in den Nahen Osten. Nie im Traum hat er gedacht, dass diese Länger nach dem arabischen Frühling in Schutt und Asche gebombt werden und Deutschland zu einem Hafen für Flüchtlinge wird. In Jerusalem beobachtet er die Gläubigen der monotheistischen Weltreligionen, die in der Altstadt auf engstem Raum leben und Spannungen hautnah spürbar sind. Auf mehreren Reisen in Afrika sucht er das Abenteuer abseits der touristischen Wege. Äthiopien mit seiner Vielfalt an Menschen und Landschaften zieht ihn magisch an. Er folgt den Salzkarawanen in die menschenfeindliche Danakil Wüste, die vom Volk der Afar besiedelt wird. In Kirgisien trifft er mit Sophie Sander eine ebenso passionierte Nomadin auf Zeit. Gemeinsam radeln sie Richtung China, überqueren in Osttibet Pässe von knapp 5000m und erreichen nach 5 Monaten das sich im Umbruch befindende, geheimnisvolle Myanmar in Südostasien. Mit unvergesslichen 3D Bildern nimmt er sie hautnah mit auf seinen Abenteuern durch faszinierende Länder, Kulturen und den Alltag der Menschen.