20 Jahre Dephazz

Die ‚Godfathers of Lounge' wie DePhazz auch gerne genannt werden, haben seit ihrem ersten Longplayer ‚Detuned Gravity' von 1997 eine beeindruckende Karriere hingelegt. Seither wurden sechs weitere Alben veröffentlicht - zwei davon fanden sich in den Top20 der Albumcharts wieder, gefolgt von diversen Echo-Nominierungen und stetig wachsenden Verkaufszahlen. DePhazz ändert sich fortwährend, was sich auch im Line Up der beteiligten Musiker und Vokalisten widerspiegelt. Neben ständigen Mitgliedern wie Pat Appleton und Karl Frierson sorgen auch immer wieder prominente Mitstreiter wie Joo Kraus (Kraan, Jazzkantine) oder Flo Dauner (Die Fantastischen Vier) für den speziellen Sound dieses Projekts.