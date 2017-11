× Erweitern Frauenchor Wunderbar

20 Jahre Der Wunderbare Frauenchor

Zwei Jahrzehnte verbindet sie das gemeinsame Singen. Eine ereignisreiche Zeitspanne, in der die 32 Stuttgarter Sängerinnen gemeinsam durch Höhen und Tiefen, Lachen und Weinen, Liebesglück undLiebesschmerz sowie 2 CD Produktionen und zahlreiche erfolgreiche Auftritte gegangen sind.Und dies alles mit einer einzigen Chorleiterin, der Sängerin und Kabarettistin Ines Martinez, die den Chor gründete, inspiriert, inszeniert und über 45 maßgeschneiderte Arrangements für ihre Damen geschrieben hat.2017 präsentiert Der Wunderbare Frauenchor sein BEST OF aus Pop, Jazz & Chansons (Billy Joel, Cher, Paul Simon, Hilde Knef, Ulrich Tukur u.a.)und wird begleitet von einer Popband vom Feinsten: Klaus Hügl p, Leonie Hefele b, Ruth Sabadino sax, Christoph Sabadino dr.!Die „wunderbaren Frauen“ beeindrucken mit harmonischem Stimmsound. Sie mögen es anspruchsvoll, herzergreifend, groovy und manchmal schnulzig. Ihre Songs begeistern, Texte werden auch mal umgestrickt und vorChoreos und Klamauk machen sie keinen Halt. Sprich: ihre Bühnenpräsenz ist einfach stark!Und das alles zusammen macht den Wunderbaren Frauenchor in der süddeutschen Chorlandschaft unverwechselbar!