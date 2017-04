20 Jahre liQUEpheel inDUSTries Part II

Sender Berlin (Tresor / unGleich / Snork Enterprises / Berlin) Oli Hauf & Oliver Klangschenider (liQUEpheel inDUSTries / Stuttgart)

20 Jahre, das sind 7300 Tage oder 175200 Stunden. Egal wie man es formuliert – es ist eine verdammt lange Zeit im elektronischen Business! Die Haare sind grauer und werden dafür weniger, ein paar Falten mehr lassen sich auch nicht verleugnen, doch der Spaß an der Sache ist immer noch ungebrochen. Nachdem im April bereits der erste Teil der „20 Jahre liQUEpheel inDUSTries“-Party mit etwas härterer Gangart gefeiert wurde, folgt nun Part zwei im tiefer gelegten Club-Wohnzimmer der beiden Olis. Mit Sender Berlin haben die zwei sich dazu liebe Weggefährten eingeladen, mit denen sie von Beginn ihres DJ-Daseins an sowohl freundschaftlich, als auch musikalisch tief verbunden sind. Einige gemeinsame Auftritte im altehrwürdigen Tresor und many other places stehen dabei zu Buche und die Jungs freuen sich riesig, dass die Gäste Zeit gefunden haben, das runde Jubiläum gemeinsam zu zelebrieren. Zwei Alben auf Tresor sowie zahlreiche Releases auf Labels wie Snork Enterprises, Root Music und dem eigenen Imprint unGleich Rec. stehen auf ihrem Konto. Ihre musikalischen Wurzeln sind wohl am ehesten der Achse Berlin-Detroit zuzuordnen, wobei auch viele andere Genres wie Electro, Dub oder Deep House nicht vernachlässigt werden. Auf jeden Fall weder steriles Minimalgedöns noch stumpfes Beat-Gebretter, sondern Musik mit Seele und Tiefgang – eben genau so, wie es auch die beiden Geburtstagskinder mögen! Und die werden ihre Gäste aus Berlin an diesem Abend natürlich tatkräftig unterstützen und aus ihrem reichhaltigen Musikfundus der letzten 20 Jahre das geeignete Rahmenprogramm aus dem Ärmel schütteln. Locker, fluffig, aber immer mit Schmiss – versprochen!