20. Pianistenfestival mit Andrew Tyson

Stücke:

Domenico Scarlatti

Sonate d-Moll K. 9

Sonate A-Dur K. 322

Sonate D-Dur K. 96

Maurice Ravel

Miroirs

Pause

Isaac Albeniz

Suite Iberia (1.Heft)

Olivier Messiaen

Aus 20 Regards sur l’Enfant-Jésus:

Nr. 15 Le baiser de l'enfant Jésus

Von BBC Radio 3 als „wahrer Poet am Klavier“ gelobt, präsentiert sich Andrew Tyson als neue bemerkenswerte Stimme in der Musikwelt. An der Schwelle zur Saison 2015/16 gewann er den 1. Preis beim Concours Géza Anda in Zürich, wo ihm die Jury auch den Mozart-Preis zusprach. Ausserdem erspielte er sich mit der Interpretation von Chopins Klavierkonzert Nr. 1 in Begleitung des Tonhalle-Orchesters Zürich den Publikumspreis.