20. Tübinger Song Slam

Nach der euphorischen Presse („Originell und locker: 200 Gäste im Löwen begeistert“ – Schwäbisches Tagblatt) und den ausverkauften SongSlams in dieser und der letzten Spielzeit findet das Format mit dem Moderator Häns Dämpf nun zum 19. Mal statt.

Mit dabei sein werden die besten Liedermacher und Singer/Songwriter aus Tübingen und Umgebung.

Das Regelwerk des SongSlams ist einfach: 6 Singer/Songwriter bzw. Liedermacher treten in der Vorrunde gegeneinander an. Jeder hat Zeit für ca. zwei Songs. Eine zufällig aus dem Publikum ausgewählte Jury entscheidet dann per Punktvergabe, welche vier Glücklichen in die nächste Runde kommen. Im Halbfinale wird nochmals die Publikumsjury entscheiden. Schließlich kommt es im Finale zum absoluten Showdown und das Applausometer entscheidet über den Sieger. Wichtig: Ausschließlich eigene Songs sind erlaubt. Und es wird „unplugged“ gespielt. Ob schwäbisch, englisch, deutsch, türkisch, spanisch oder sonstige exotische Sprachen – es ist alles erlaubt!