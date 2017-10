20. Wernauer Biegelkirbe

× Erweitern Rathaus Wernau

Der Bund der Selbständigen in Wernau (BDS) veranstaltet in Kooperation mit der Stadt Wernau am kommenden Sonntag, 15. Oktober 2017 die 20. Biegelkirbe.

Der traditionelle Wernauer Herbstmarkt am verkaufsoffenen Sonntag bietet Gelegenheit zum Shoppen, Schlemmen und Schauen. Ein buntes Programm, Spezialitäten aus der schwäbischen und internationalen Küche, Live-Musik und zahlreiche Aktionen versprechen in der Innenstadt Unterhaltung für die ganze Familie. Erstmals wird als besonderer Event ein Wettbewerb im Armdrücken ausgetragen. Das Markttreiben entlang der Kirchheimer Straße, die an diesem Tag für den Verkehr gesperrt ist, beginnt um 11 Uhr. Die Wernauer Geschäftswelt öffnet von 13 Uhr bis 18 Uhr ihre Pforten.

Oktoberfest-Stimmung mit Armdrücken

Auf der Biegelkirbe sind Träger von Dirndl, Janker und Lederhosen wieder herzlich willkommen. „Die Tracht ist ein Lebensgefühl, das wir aufleben lassen wollen“, sagt Pjetar Nrecaj vom Leitungsteam des BDS. Passend zur Oktoberfest-Stimmung sind alle, die ihre Kräfte unter Beweis stellen möchten, eingeladen, bei einem besonderen Event mitzumachen: Inmitten der großen Familien-Gaudi findet auf dem Stadtplatz erstmals ein Wettbewerb im Armdrücken statt. Für die besten Teilnehmer winken Preise von Krüger-Dirndl und vom Bistro City. Außerdem erhält jeder Teilnehmer vor Ort ein professionelles Probetraining durch die Fitness-Coaches der Fitness-Oase Wernau. Das Armdrücken für Frauen startet um 14.30 Uhr, das für Männer um 16 Uhr. Anmeldeschluss ist jeweils eine Stunde vor Beginn.

Jede Menge Action: Wernauer Feuerwehr präsentiert sich

Vor dem Quadrium können die Besucher der Biegelkirbe das Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 und den neuen Gerätewagen-Logistik GW-L2 der Freiwilligen Feuerwehr Wernau besichtigen. Außerdem finden verschiedene Feuerwehrübungen statt: Um 11.30 Uhr zeigen die Feuerwehrkameraden die Abstützung eines Autos in Seitenlage. Um 14 Uhr rückt die Plochinger Wehr mit ihrem Drehleiter-Fahrzeug an und zeigt, wie eine Person aus dem Alten Rathaus gerettet wird. Um 15 Uhr können die Zuschauer mitverfolgen, wie die Feuerwehrleute mit Schere und Spreize eine Person aus einem verunglückten Pkw befreien. Nach den Übungen kann das Publikum die Befreiungswerkzeuge selbst ausprobieren. In einem Zelt voller Nebel können die Besucher ihr Verhalten ohne Sicht testen und ausprobieren, wie eine Wärmebildkamera funktioniert. Die Kinderfeuerwehr „Flämmle“ bietet selbstgebackene Waffeln als Gaumenfreude an.

Antiquitäten- und Flohmarkt

Der Flohmarkt in der Stadtmitte beginnt um 11 Uhr und bietet großen und kleinen Besuchern Schnäppchen, Kurioses und Nützliches.

Live-Musik und Bewirtung auf dem Stadtplatz

Auch auf dem Stadtplatz bieten die Wernauer Gastronomen ab 11 Uhr ein vielseitiges kulinarisches Angebot. Zur Hocketse spielt die Live-Band „James Bomb“. Die vier Musiker rocken sich inmitten des Marktplatzes mit ihrem powergeladenen und mitreißenden Sound durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte. Mit unglaublicher Spiellaune und einem abwechslungsreichen Repertoire aus Kult-Hits und Klassikern machen die „Bomber“ aus jeder Veranstaltung ein Top-Ereignis.

Kunsthandwerker vor dem Quadrium

Holzeinlegearbeiten, Töpferwaren, Handarbeiten aus Filz und Wolle, Schmuck und vieles mehr: Gut ein Dutzend Kunsthandwerker präsentieren sich auf dem Platz vor dem Quadrium und bieten ihre liebevoll gefertigten Handarbeiten feil.

Kunstausstellung im Quadrium

In einer Kunstausstellung zeigt die Stadt Wernau im Quadrium Charakter-Stühle aus Holz, Keramiken, Collagen und Malereien. Die künstlerischen Werke des Göppinger Künstler-Trios Dieter Gaiss, Gertrud Gölz und Marion Gaiss sollen auf den drei Etagen des Wernauer Verwaltungs- und Tagungszentrums unter dem Titel „Mènage à trois“ miteinander harmonieren, spielen und flirten. Eröffnet wird die Ausstellung im Rahmen der Wernauer Biegelkirbe. Die Künstler sind von 11 Uhr bis 16 Uhr vor Ort im Quadrium. Im Übrigen ist die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.

Spiel, Spaß und ein Flohmarkt für Kinder

Traditionell verkaufen beim Kinderflohmarkt in der Stadtmitte auf dem Parkplatz der Wernauer Bank Kinder ihre Spielsachen und Bücher. Jede Menge Spaß gibt es für die kleinsten Besucher: Im Kinderkarussell können die Kids ihre Runden drehen , beim Hüpfen auf dem beliebten Bungee-Trampolin das Marktreiben von oben bestaunen oder sich in der Hüpfburg der Wernauer Feuerwehr vor dem Quadrium austoben.

Geänderte Verkehrsführung anlässlich der Biegelkirbe

Anlässlich der Biegelkirbe am Sonntag, 15. Oktober 2017, wird die Kirchheimer Straße in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr zwischen der Lange Straße und der Bergstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Hauptstraße zwischen der Schlossstraße und der Kirchheimer Straße ist ebenfalls gesperrt. Eine Umlei-tung ist ausgeschildert.

Aufgrund der Sperrung können die Bushaltestellen am Quadrium, Adlerstraße, Realschule, Königsberger Straße, Stadtplatz, und Kirche St. Magnus nicht angefahren werden.

Das Ordnungsamt bittet um Beachtung der geänderten Verkehrsregelung. Insbe-sondere wird um das Einhalten der Parkverbote an den Umleitungs- und Sperr-strecken gebeten.