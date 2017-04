200 Jahre Musikverein SHA

Programm: Am Samstagabend ist ein Festakt für geladene Gäste in der Hospitalkirche in Schwäbisch Hall.

Am Sonntag ist ab 9.30 Uhr das Freundschaftssingen von ca. 15 Chören im Neubausaal mit Bewirtung im Zeughaussaal von der "Bäuerlichen".

Ab 15.00 Uhr singen alle Chöre gemeinsam auf der Treppe von Sankt Michael in Begleitung von 2 Trompeten und 2 Posaunen und Umrahmung des großen Siedershofes.

Zu den beiden Veranstaltungen am Sonntag sind alle Musikfreunde und Freunde des Chorgesangs herzlich eingeladen.