2000er Party

In der Disco, zappelte man zu den Beats von O-Zone, Polarkreis 18, den Disco Boys und natürlich zu Daft Punk´s - One More Time. Während mit Seeed, Deichkind, Culcha Candela und Peter Fox ein frischer Wind aus der Hauptstadt wehte. In den Charts kam es zu einer Art NDW-Revival. Die 2000er Hits in Deutschland sind geprägt von deutschem Pop: Bands wie „Sportfreunde Stiller“ „Juli“ „Silbermond“ „Wir sind Helden“ musizierten auf allen Kanälen und ließen einen endlich mal textsicher sein! In der Rapwelt zog währenddessen der “Bling” ein. Mit P. Diddy, Usher, 50 Cent, Missey Elliot, Jay-Z, Lill’ Kim, Snoop Dog, Lil’ Bow Wow oder The Black Eyed Peas. Unkel Kracker, Eminem, Wu-Tang-Clan,und Fettes Brot mit Emanuela, Massive Töne. Die 2000er werden ewig als das aufregendste und genre reichste Partyjahrzehnt in Erinnerung bleiben. In unzähligen Kellern, WGs und Clubs feierte man von einer Nacht in die nächste mit ständig wechselnden Hits, Styles und Stars! Mit den Liedern von Robbie Williams, Outkast, Nelly Furtado, Lady GaGa oder neben altgedienten Veteranen wie Madonna, die Ärzte oder den Red Hot Chili Peppers grölte man die Zeilen lautstark mit oder man tanzte schrecklich die peinlich kopierte Choreographie aus dem Video nach. Freut Euch auf Daft Punk, die No Angels, Pink, Britney und Amy Winehouse. Von Eminem bis Coldplay – von White Stripes bis Wir sind Helden – hier laufen die besten Partyhits aus den Musikgenres House, Hip Hop, Rock, Pop, uvw. des vergangenen Jahrzehnts. An dem Abend mixen euch DJ AXEL P. (Amici Stuttgart) und DJ D WHITE (Kantine Resident) die besten 2000ER Hits zusammen.