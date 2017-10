Zurück am Campus in Sontheim: das Weinforum 2017 von Provino e.V. und Perspektive Wein e.V.

Nachdem es in den vergangenen Jahren "Unter der Glaspyramide" der Kreissparkasse Heilbronn stattfand, veranstalten die studentischen Vereine Provino e.V. und Perspektive Wein e.V. das beliebte Weinforum wieder am Hauptcampus in Sontheim.

Weine aus allen deutschen Weinanbaugebieten können verkostet werden, feine Speisen machen den geselligen Abend komplett.