21. Romantischer Adventsmarkt

Am Freitag, den 01. Dezember 2017 um 16:00 Uhr öffnet die Burg Stettenfels für 3 Tage ihre Tore und lädt ein zu einem romantischen Spaziergang durch Säle, Türmchen und Verließe, entlang des romantischen Adventsmarktes.Aufgrund der großen Nachfrage, haben wir den Adventsmarkt um den großen Gewölbekeller erweitert.Lassen Sie sich vom Zauber der Burg in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Bummeln Sie durch die Säle und Türme, lassen sie sich von den über 50 Ausstellern inspirieren, genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten im Innenhof oder genießen sie einfach nur den Augenblick.Es werden Aussteller aus den Bereichen Kunst, Design, Kompositionen aus Holz, Porzellan, Keramik, Glas, Metall und Edelmetall sowie Malerei, weihnachtliche Arrangements, Gestecke vertreten sein. Der Adventstraum wird umrahmt von vielen kleinen Zusatzveranstaltungen wie Märchenlesungen, diverse Konzerte, und andere kleine Überraschungen.Rund um die Schirmbar gibt es heiße Spezialitäten und verschiedene Glühweine. Im Mayersaal ist die Kaffee und Sektbar bei brennendem Kaminfeuer immer ein wärmender Zwischenstopp. Zum Auftakt führt die Gilde „ Kreuz des Südens “ einen Fackelzug von Untergruppenbach zum Innenhof der Burg. Treffpunkt für die Fackelwanderung ist um 18:00 Uhr der Rathausplatz von Untergruppenbach. Am Samstag gibt es unter anderem Weihnachtliche Geschichten mit Andreas Posthoff, Musik von Kristina und Uwe Safrany.Am Sonntag ist unter anderem der Posaunenchor Con Fuoco zu Gast auf dem Adventsmarkt.Der Adventsmarkt ist freitags von 16:00 – 21:00 Uhr, samstags 02.12.2017 von 14:00 Uhr – bis 21:00 Uhr und am Sonntag, 03.12. von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. Am Sonntag (von 12.30 Uhr – 17.00 Uhr) gibt es unter anderem auch ein Shuttleverkehr vom Parkplatz der Firma Getrag hoch zur Burg. Selbstverständlich gibt es aber auch oben auf der Burg Parkplätze.