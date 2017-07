21. Tübinger Orgelsommer 2017 - Orgelmusiken in der Reihe Orgel.6

IV. Orgel und Trompete: Ferdinand Kübler & Angelika Rau-Culo.

Im Zentrum des diesjährigen Orgelfestivals steht die symphonisch-französische Orgelmusik und im Besonderen die Komponisten Charles-Marie Widor (1844-1937), Professor am Pariser Conservatoire sowie Organist an der bis heute berühmten Cavaillé-Coll-Orgel der Kirche St. Sulpice, und sein Assistent und Schüler Louis Vierne (1870-1937), Organist an Notre-Dame, die beide vor 80 Jahren starben. Sie gelten als Begründer der französischen Orgelsymphonie.