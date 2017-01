Der alljährliche Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Tourismusvereins Remstal-Route ist der Weintreff in der Alten Kelter Fellbach. Wie gewohnt präsentieren Weinmacher aus dem Remstal, Stuttgart und Esslingen ihre besten Tropfen unter dem spektakulären Fachwerk der Kathedrale des Weins. Eröffnet wird der 21. Weintreff von Stefan Altenberger, dem Vorsitzenden des Tourismusvereins Remstal-Route e.V. und der Württemberger Weinkönigin Andrea Ritz aus Markgröningen. „ Mit Natalie Lumpp, einer seit Jahren anerkannten Sommelière, Weinberaterin und Weinautorin, die auch das Remstal, seine Weine und natürlich die Wengerter gut kennt, haben wir eine in Deutschland führende Weinexpertin gewonnen“ so der Kerner Bürgermeister. Im zweistündigen Rhythmus erleichtern kommentierte Weinproben den Überblick. Zusammen mit Natalie Lumpp führen Weinmacher die Zuhörer durch verschiedene Geschmacksnuancen. Hier bietet sich die Gelegenheit, den eigenen Wissensstand zu folgenden Rebsorten und Weinarten zu erweitern und Fragen zu stellen.

Samstag, 4. Februar:

11.30 Uhr: weiße Burgunder

13.30 Uhr: Sauvignon Blanc

15.30 Uhr: Spätburgunder

17.00 Uhr: Rotweincuvées

Sonntag, 5. Februar:

11.30 Uhr: Riesling

13.30 Uhr: spontan vergorene Weine

15.30 Uhr: Trollinger

17.00 Uhr: Lemberger

Die Besucher erwartet an beiden Tagen eine spannende Reise durch die Vielfalt von Rebsorten, Weinlagen und Stilrichtungen – mehr als 300 Weine von 55 Weingütern und Genossenschaften können von den Besuchern verkostet werden. Bei dieser Messe wird Weinliebhabern und Fachpublikum gleichermaßen ein unvergleichlicher Überblick über die Produkte der Genossenschaften und Selbstvermarkter der Region geboten. Hoch prämierte Weine, gewachsen auf unterschiedlichen Böden und gereift in den besten Weinlagen, neue Trends und Nischenprodukte, die man in dieser Vielfalt und Qualität sonst nirgends zu schmecken bekommt, werden hier präsentiert.

Die angestellten Weine können der Verkostungsliste entnommen werden, die unter www.remstal.info zum Download bereit steht und am Veranstaltungswochenende in der Alten Kelter ausliegt.

Lernen Sie an einem eigenen Sekttisch über 25 Sekte der Remstaler Weinmacher vom Rieslingsekt über Schiller- und Trollingersekt bis hin zu Blanc de Noir kennen.