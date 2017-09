In diesem Jahr finden die 23. Mosbacher Buchwochen vom 16.10. bis 17.11.2017 statt. Höhepunkte sind u.a. Lesungen mit Jan-Uwe Rogge, Volker Kutscher und Günter Schneidewind. Eintrittskarten gibt es in Kindlers Buchhandlung, bei Bücher am Käfertörle und in der Mediathek.