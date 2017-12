24 Stunden im Leben einer Frau

Theaterstück der Badischen Landesbühne Bruchsalnach Eric-Emmanuel Schmitt

Celia wird in einem Casino in Monte Carlo Zeugin des Suizids eines jungen Mannes. Sie fühlt sich in eine Situation von vor zwei Jahren versetzt, in die 24 Stunden, die ihr Leben veränderten, von denen sie in einem intimen Monolog berichtet.Eric-Emmanuel Schmitt ist einer der meistgelesenen und -gespielten französischsprachigen Autoren der Gegenwart. Ihm gelingt es, Stefan Zweigs berühmten Text behutsam für die Bühne zu adaptieren und mit neuer Spannung aufzuladen.Inszenierung: Wolf E. Rahlfs