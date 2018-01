242 Talente spielen bei „Jugend musiziert“

„Jugend musiziert“ motiviert in diesem Jahr wieder junge Musikerinnen und Musiker aus Heilbronn-Franken zu besonderen künstlerischen Leistungen. Der 55. Regionalwettbewerb wird am Samstag, 27. Januar, und Sonntag, 28. Januar, in Heilbronn ausgetragen.

242 junge Talente bereiten sich seit Wochen mit ihrem Instrument oder ihrer Singstimme vor, um ihr Können in der Öffentlichkeit zu zeigen und sich einer fachkundigen Jury zu präsentieren. Der Wettbewerb ist öffentlich und kostenfrei. Zuhörerinnen und Zuhörer sind herzlich willkommen. Beginn ist jeweils um 9 Uhr.

In diesem Jahr findet die Wertung in folgenden Kategorien statt: Blockflöte solo, Blechbläser solo, Holzbläser solo,Gitarre solo, Musical solo, Querflöte solo, Klavier vierhändig, Duo Klavier und Streicher sowie Duo Kunstlied, Schlagzeug-Ensemble und Besondere Ensembles.

An beiden Tagen präsentieren sich die Schülerinnen und Schüler im Alter von acht bis 19 Jahren an der Städtischen Musikschule im Theaterforum K3, Berliner Platz, in der Lindenparkschule, Lachmannstraße, und im Justinus-Kerner-Gymnasium, Max-von-Laue-Straße. Für das leibliche Wohl ist in den Wettbewerbscafés vor Ort bestens gesorgt.