25. Internationales Trickfilm Festival

Das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) ist eine der weltweit herausragenden Veranstaltungen für Animationsfilm. Auf dem Festival wird die ganze Bandbreite des aktuellen Animationsfilmschaffens mit Schnittstellen zu Architektur, Kunst, Design und Games präsentiert. Das ITFS bietet Regisseuren, Produktions- und Verleihfirmen eine Plattform, um ihre Filme und transmedialen Projekte einem interessierten breiten Publikum und zahlreichen Branchenvertretern zu präsentieren. An sechs Tagen und Nächten wird die Region Stuttgart im Frühjahr zum weltweiten Zentrum des Trickfilms.

Inmitten der einzigartigen Kulisse der Stuttgarter Innenstadt verleiht das Open Air-Kino dem Festival eine ganz besondere Atmosphäre. Dank einer großen LED-Wand können schon ab mittags animierte Kurzfilme und beliebte Kinohits gezeigt werden und machen das Trickfilm-Festival zu einem echten Familienfest. 2016 kamen ca. 90.000 Zuschauer nach Stuttgart, um über 1.000 Filme auf dem Open Air, in den Stuttgarter Innenstadtkinos und in Ludwigsburg zu sehen. In innovativen Veranstaltungsformaten und an außergewöhnlichen Orten wie dem Mercedes-Benz Museum, dem Neuen Schloss und dem Renitenztheater wird die Kunst des Animationsfilms mit Shows und Galas gefeiert.

Im Zentrum des Festivals stehen der künstlerische Animationsfilm, innovative interaktive und transmediale Arbeiten sowie die Förderung junger Talente. In den unterschiedlichen Wettbewerben werden Preisgelder in Höhe von über 100.000 Euro vergeben. Durch die einmalige Kombination von Trickfilm-Festival, Animation Production Day und dem hochwertigen Fachkongress FMX hat sich die Veranstaltung zu einer wichtigen Plattform zur Finanzierung und Entwicklung von Animationsprojekten entwickelt.