25 Jahre 7 Up

× Erweitern 7Up

25 Jahre „7up“, das ist Grund genug, ausgiebig zu feiern: Ein Jubiläumskonzert der überregional bekannten Coverrock-Band findet am Freitag, 8. September, ab 20 Uhr, im Rahmen der Kulturach-Veranstaltungsreihe im Autohaus Bock in der Graben–stetter Straße statt. Von zahllosen Gigs in der Region Tübingen, Reutlingen sowie Stuttgart und auch bei Kulturach, wo die Band inzwischen bereits zum vierten Mal für Stimmung sorgt, kennen und schätzen die Fans die „7up“-Coverrockversionen.

Das Programm der Tübinger Musiker besteht überwiegend aus Rockhits der Siebziger von „Deep Purple“ bis „Led Zeppelin“, von den „Doors“ bis zu „Santana“. Aber neuere Songs unter anderem von „Heroes del Silencio“ oder „REM“, die das Zeug zum Klassiker haben, sind auch im Repertoire. Die Band besteht aus den drei „7up“-Urgesteinen Frank Bierl, Jo Erhardt (Bass) und Werner Brugger (Schlagzeug). Neu mit dabei sind Uli Rippmann (Gitarre) und Matthias Vogt (Keyboards). Karten für das Jubiläumskonzert in Bad Urach gibt es nur an der Abendkasse. Das Konzert ist die zweite Jubiläumsparty, nachdem die Band ihr 25-Jähriges zuvor bereits im „Weilheimer Kneiple“ in Tübingen ausgiebig gefeiert hat.