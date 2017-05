25 Jahre Akademie für Kommunikation in Stuttgart

× Erweitern Akademie für Kommunikation

Was mit wenigen Schülern auf kleinem Raum begann ist heute eine große berufliche Schule, die in mehreren Städten Baden-Württembergs vertreten ist. Die Akademie für Kommunikation hat sich im vergangenen Vierteljahrhundert stetig vergrößert und ihr Angebot ausgebaut. Infotag in Stuttgart: 13.05.2017 von 10-13 Uhr.

Egal ob Sie die Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder das Allgemeine Abitur anstreben, an den Schulen der Akademie für Kommunikation ist für jedes Interesse ein Profil dabei. Das bedeutet konkret:

Jede unserer Ausbildungen beinhaltet die bekannten Fächer Englisch, Deutsch und Mathematik. Die Schüler haben allerdings auch besondere Hauptfächer auf dem Stundenplan. Diese sind allesamt berufsbezogen, praxisorientiert und so ausgerichtet, dass persönliche Stärken die berufliche Richtung weisen und den Schulabschluss unterstützen.

Neben den Profilfächern, die sich an deinen Interessen und Begabungen orientieren, zeichnet die Akademie für Kommunikation auch ihre kreative Atmosphäre aus. Die Rechnerräume sind mit gängiger Software ausgestattet, Fotostudios, Zeichenateliers und Werkstätten bieten viel Raum für praxisorientierten und kreativen Unterricht. Den Schülern der Beruflichen Gymnasien und der Gestaltenden Berufskollegs stellt die Akademie für Kommunikation ein Laptop zur Verfügung.

Wer sich einen Überblick über die Vielfalt an Berufsbildern und beruflichen Bildungsgängen machen möchte, kann uns bei unserem Infotag am 13.05.2017 von 10-13 Uhr persönlich kennen lernen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.