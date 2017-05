25 Jahre Museumsstraße Odenwald-Bergstrasse

Museumsnacht am 17. Juni 2017

Im Rahmen des Jubiläums „25 Jahre Museumsstraße Odenwald-Bergstraße e.V.“ findet im Deutschen Drachenmuseum eine besondere Aktion statt.

Das Museum ist an diesem Samstag regulär ab 14:00 Uhr geöffnet. Mit Einbruch der Dunkelheit aber erleben die Besucher das Museum mit einer Taschenlampenführung einmal ganz anders.

Mit Hintergrundmusik, Knicklichtern auf Laufwegen, Nibelungenerzählung und Beteiligung des großen chinesischen Drachen werden Sie das Museum und diese Nacht (bis 24:00 Uhr) sicherlich nicht so schnell vergessen.

Zur Museumsnacht wird auch die Fahrt mit einem Oldtimer-Bus von Michelstadt/Steinbach aus angeboten. Abfahrt ist dort um 20:30 Uhr ab der Einhardsbasilika. Die Route führt über das Schloss Reichenberg in Reichelsheim, das Drachenmuseum in Lindenfels bis zum Koziol-Museum in Erbach. Anmeldungen zu dieser und zu zwei weiteren Busfahrten: