25 Jahre Not Available Jubiläumsshow

× Erweitern Alex

Die Gründung von Not Available erfolgte 1992 aufgrund eines Ereignisses, das es einfach unvorstellbar machte, keine Band zu gründen: Auf dem heimischen Stadtfest bekamen der damalige Bassist Thorte und Sänger Dragan von einem geistig nicht mehr ganz zurechnungsfähigen Bekannten ein Schlagzeug geschenkt. Man sagte Danke und legte los.

Es folgten die ersten Gehversuche in Gestalt von Nirvana-, Matallica- und Bad Religion-Covern – kurz gesagt: Das übliche. Aber wir konnten uns schnell aus dem Morast des Schulball-Coverband-Stadiums erheben und komponierten eigene Songs. Die konnten nicht allzu schlecht gewesen sein, denn das zweite (und erste ernstzunehmende) Demo bescherte 1996 den ersten Plattenvertrag bei Lost & Found Records in Hannover, einem damals noch großen deutschen Independent Label. Das war damals übrigens das erste und einzige Demo, das wir verschickt haben. 1996 erschien dann auch gleich die erste EP „Burp!“, und von da an war alles anders. Anstatt in heimischen Regionen vor 80 Leuten in Jugendclubs zu spielen, mussten wir plötzlich 300-2000 km reisen, um zu einem Konzert zu gelangen, und standen regelmäßig und fassungslos vor einer Menge Verrückter, die aussahen als würden sie gleich die Bühne stürmen (und das auch oft genug taten). Die folgenden Jahre meinten es gut mit Not Available. L&F vertrieb unsere Alben über SPV, und das hatte zur Folge, dass die eigenen CD‘s weltweit erhältlich waren was u.a. Fanpost (ja, richtige Briefe aus Papier, für die die das noch kennen) aus Indonesien, Brasilien, USA, Australien, Südafrika…bewies.

Diese Tatsache spiegelte sich in den Konzertanfragen wieder, wir hatte bald nicht nur in ganz Deutschland die Fähnchen stecken, sondern auch weit über die Grenzen hinaus: Italien, Frankreich, Holland, Belgien, Österreich, Schweiz, Spanien, ja sogar bis nach Indonesien ging´s. Dabei durften wir uns schon die Bühne teilen mit Bands wie NOFX, LagWagon, No use for a name, Ignite, Mad Caddies, Madball, Toy Dolls, Sepultura, Sportfreunde Stiller, Napalm Death, Die Happy, Donots, Satanic Surfers, Undeclinable, The Real Mc Kenzies, Cranberries, Such a Surge, Die Kassierer, Farmerboys und noch so vielen mehr. Mittlerweile haben wir es schon auf fünf Studioalben gebracht, die da wären: Burp (1996), Resistance is futile (1997), Fezzo (1999), V8 (2001), 5 Aces (2007). Letztere Scheibe kam auch in Japan auf den Markt, wo sie sich überraschend hoher Nachfrage gegenüber- stand. Ebenfalls in Japan brachten wir 2009 ein Best-Of-Album namens „Worst Hits“ auf den Markt.