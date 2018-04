25 Jahre Spacelab D-2 Mission

Mondstein, Raumfähre, Sojus Landekapsel oder Raumanzug. Dies sind nur einige der etwa 600 Ausstellungsstücke die in Europas größter Raumfahrtausstellung „Apollo and Beyond“ im Technik Museum Speyer zu sehen sind. Seit fast 10 Jahren ist das Museum Anlaufstelle für Raumfahrtbegeisterte, aber auch für Astronauten oder Kosmonauten wie u. a. Alexander Gerst oder Buzz Aldrin. Neben der umfangreichen Sammlung zur bemannten Raumfahrt können Besucher bei Vorträgen oder Talkrunden den Weltraum regelrecht selbst erleben. Diese speziellen Veranstaltungen finden mehrmals jährlich statt, so dass bereits über 40 Raumfahrer das Museum besuchten.

Zum 25. Jubiläum der Mission STS-55 / Spacelab D-2 reisen sechs Mitglieder der Besatzung nach Speyer und berichten am 1. Mai 2018 über die Mission und ihre Erlebnisse im Weltall. Zu Gast sind die deutschen Astronauten Hans Schlegel und Ulrich Walter sowie die US Astronauten Tom Henricks, Jerry Ross, Charles Precourt und Bernard Harris.

Informationen für Besucher Die Präsentation mit anschließender Talkrunde beginnt am Dienstag, 1. Mai 2018 um 15.00 Uhr und findet in der Raumfahrthalle des Museums statt. Es stehen begrenzt Sitzplätze zur freien Verfügung. Das Programm ist im regulären Museumeintritt enthalten und endet voraussichtlich gegen 17.30 Uhr.