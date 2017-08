25 Jahre Wirbelwind e.V.

Wirbelwind e.V. ist ein Verein, der sich gegen sexuelle Gewalt an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen einsetzt und in Reutlingen eine Beratungsstelle unterhält. In diesem Jahr feiert der Verein sein 25-jähriges Bestehen. Die Ausstellung informiert über den Verein Wirbelwind und gibt Einblicke in das Thema „sexuelle Gewalt“.