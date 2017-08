25. Stammheimer Kindergipfel

× Erweitern Kindergipfel Stammheim

Am Weltkindertag findet auch dieses Jahr der Stammheimer Kindergipfel statt – eine Veranstaltung mit nunmehr 25 - jähriger Tradition! Das diesjährige Motto lautet: „Stammheimer Zeitreise“.

Nicht nur der Kindergipfel feiert ein Jubiläum, sondern auch „Stammheim feiert!“ – 825 Jahre. Vom 20. bis 24. September findet auf dem Stammheimer Kirchplatz das „Highlight“ statt: An fünf aufeinander folgenden Tagen gibt es ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm für Kinder und Erwachsene. Beginnend mit dem Kindergipfel am Mittwoch, den 20.09.2017. Wie in den Vorjahren sollen die Kinder und Eltern die Möglichkeit haben, mit Politiker/-Innen und Repräsentanten/-Innen der Stadtverwaltung über ihre Wünsche und Sorgen zu diskutieren. Außerdem wird über den Stand der letztjährigen Patenschaften berichtet. Sicher haben die Stammheimer Kinder auch dieses Jahr wieder Anliegen oder Wünsche, die sie als Patenschaft weitergeben wollen.

Folgender Ablauf ist geplant:

14.00 Uhr Öffnung der Spielstationen

15.00 Uhr Beginn des Bühnenprogramms

16.00 Uhr Begrüßung der Gäste aus Politik und Verwaltung Grußwort Berichte über letztjährige Patenschaften Vergabe neuer Patenschaften

17.15 Uhr Impro-Theater

17.50 Uhr Abschluss mit Schauübung der Jugendfeuerwehr