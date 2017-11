250 Jahre Hechinger Synagoge in der Goldschmiedstraße

1767 wurde von der jüdischen Gemeinde Hechingens in der Goldschmiedstraße eine neue Synagoge errichtet. Anlässlich des diesjährigen 250-jährigen Bestehens des Synagogengebäudes wird im Vortrag an die Geschichte der Synagogen in der Hohenzollernstadt erinnert werden. Es war nicht die erste und nicht die einzige Synagoge in der Stadt: Zeitweise hatte Hechingen im 19. Jahrhundert drei Synagogen für die bis zu über 800 jüdischen Einwohner. Im Vortrag werden auch einige andere Synagogen vorgestellt, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Süddeutschland entstanden sind.

Dr. Joachim Hahn ist Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg sowie Sprecher der Arbeitsgemeinschaft „Alemannia Judaica – Arbeitsgemeinschaft zur Erforschung der jüdischen Geschichte im süddeutschen und angrenzenden Raum“. Der Referent hat zur Synagoge in Hechingen eine besondere Beziehung: Unter anderem wurde vor 30 Jahren im Jahr 1987 sein erstes Buch über „Synagogen in Baden-Württemberg“ in der Hechinger Synagoge der Öffentlichkeit vorgestellt.