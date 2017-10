250 Jahre Hechinger Synagoge in der Goldschmiedstraße

Als vor 250 Jahren die Synagoge in Hechingen erbaut wurde, stand die Architektur der Synagogen in Deutschland vor einem bedeutenden Wandel. Waren die jüdischen Gebetshäuser des 18. Jahrhunderts noch von den alten Traditionen geprägt, die in den jeweils zeitgemäßen Baustilen der umgebenden Kultur ausgeführt wurden, so suchte man seit dem 19. Jahrhundert verstärkt nach einer spezifisch „jüdischen“ Architektur. Der maurische Stil, aber auch die Neuromanik und selten die Neugotik wurden für Synagogen verwendet. Auch die Umgestaltung der Hechinger Synagoge im 19. Jahrhundert zeugt von diesem Wandel. Der Einzug der Moderne in die Architektur, der sich seit dem Beginn des 20. Jahrhundert vollzog, veränderte noch einmal das Bild der Synagogen.

Der Vortrag des Architekturhistorikers Ulrich Knufinke geht den Wandlungen der Synagogenarchitektur seit dem 18. Jahrhundert nach und verfolgt sie bis in die Moderne. Ein Ausblick auf die aktuell in Deutschland errichteten Synagogen und jüdischen Gemeindezentren zeigt, dass die Fragen nach Sichtbarkeit, Baustil und symbolischer Bedeutung dieser Bauwerke bis heute relevant sind.

Vortrag von PD Dr.-Ing. habil. Ulrich Knufinke M.A. (Wolfsburg)