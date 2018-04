Die Party ab 25 Jahren. „To old to be young, to young to feel old“

Ü30 überlassen wir den Ü40 Jährigen. Ü25 ist unser Motto. Du bist Mitte 20 oder älter und hast Lust mit Erwachsenen zu feiern? Dann bist du hier richtig!!! Die feinsten Tracks der 80er 90er bis heute aus der CD Kiste unseres erfolgreichen Dj der 90er Party „Dj BeatHoven“ Feier mit uns und gleichaltrigen die fetteste Party im neuen Filmriss / Stadtkino.