26. IMS-Odenwald-Classic und Oldtimertreffen

Lindenfels/Schlierbach. Bereits seit 1992 veranstaltet die Interessengemeinschaft Motorsport Schlierbachtal (IMS) jedes Jahr die IMS-Odenwald-Classic mit anschließendem Oldtimertreffen. Dass die Veranstaltung immer ein voller Erfolg ist, sieht man nicht nur an der Anzahl der Teilnehmer, sondern auch am Besucherandrang.

Nach einem gemeinsamen Frühstück am Samstagmorgen gehen am Jägersgarten in Schlierbach ab 09:30 Uhr ca. 100 Teilnehmer an den Start. Die Ausfahrt, die von Jürgen Machel geleitet wird, führt über ca. 120 km landschaftlich sehr reizvolle Routen durch den Odenwald. Während der Fahrt sind verschiedene Kontrollstellen anzufahren und an manchen müssen Fahrer und Beifahrer zum Teil recht knifflige Aufgaben lösen. Die IMS Odenwald-Classic zählt zum “Odenwald-Oldtimer-Pokal“. Teilnahmeberechtigt sind Automobile bis Bj. 1987. Für Unentschlossene besteht auch am Samstagmorgen noch die Möglichkeit zur Nachnennung. Neu in diesem Jahr: Die Odenwald Classic wird unterteilt in eine touristische und eine sportliche Wertung. Wie die Teilnehmer immer wieder bestätigen ist die Ausfahrt, die teilweise von 150 Helfern gestemmt wird, sehr gut organisiert.

Am Sonntag (11.Juni) laden die Veranstalter zum Oldtimertreffen für Autos und Motorräder ein. Es werden ca. 200 Fahrzeuge erwartet. Im Rahmen des Treffens findet auch eine 50 km lange Motorradausfahrt statt und gegen eine Spende zugunsten der Behindertenhilfe Bergstraße kann jedermann an einer Rundfahrt in seinem Traum-Oldtimer teilnehmen. Prämiert werden außerdem an diesem Tag auch die schönsten Oldtimer und Motorräder. Für das leibliche Wohl an beiden Tagen ist bestens gesorgt.