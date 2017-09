× Erweitern 26. Live-Nacht Heilbronn

Mit der Live-Nacht Heilbronn geht eine der beliebtesten und beständigsten Musikveranstaltungen der Käthchenstadt am Samstag, 4. November in die 26. Runde.

Anhänger der Live-Nacht wissen, dass sie sich auf bestimmte Acts jedes Jahr aufs Neue freuen können. Regionale Top-Bands spielen wieder in den angesagtesten Lokalen. Mitreißende Rhythmen und beste Stimmung die ganze Nacht hindurch – einen besseren Start in den Herbst kann es kaum geben. Die begehrten Bändchen gibt es ermäßigt im Vorverkauf bei allen teilnehmenden Locations, allen bekannten Vorverkaufsstellen und als E-Ticket auf der Homepage. Da sich alle beteiligten Lokale in der Heilbronner Innenstadt befinden, kann man gemütlich von Location zu Location laufen.