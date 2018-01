26. Hoffest mit Tag der offenen Tür

Das alljährliche Hoffest ist für viele ein Pflichttermin im Jahr.

Zu diesem Anlass möchte das Weingut die Chance nutzen und ihren Kunden Einblicke in die Arbeit und den Betrieb gewähren. Bewirtung durch Mayers Burgrestaurant

Diese Plattform bietet dem Weingut die Chance ihren Kunden, Freunden und denen, die es werden wollen, Einblicke in den Betrieb zu gewähren. Das Weingut und Edelbrennerei Gemmrich zeigt an diesem Tag wie sie arbeiten, wofür sie stehen und was Wein und Edelbrand für sie bedeutet.

Die Bewirtung übernimmt seid vielen Jahren eine der Top-Adressen in Beilstein, das Mayers Burgrestaurant.

Auch für die Beschäftigung der Kinder ist gesorgt.

Beginn:

Samstag ab 16:00 Uhr; Sonntag ab 11:00 Uhr