Sie möchten Reutlingen besser kennen lernen, aber Ihr Deutsch ist noch nicht so perfekt, dass Sie an einer Führung in deutscher Sprache teilnehmen können? Auf einem Rundgang wird Ihnen Stadtführerin Salima Fellous die alte Reichsstadt Reutlingen zeigen und auf Arabisch Wissenswertes aus Geschichte und Gegenwart vermitteln.

Herzliche Einladung an alle Interessierten!