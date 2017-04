2nd-hand-rock 4u

Die Band entstand im Jahr 2005. Für die Gründungsmitglieder war es nach mehr oder weniger langer Pause der Wiedereinstieg ins aktive Musikerdasein. 2nd-Hand Musiker eben.Noch dabei: Drummer Andy und die Gitarristen Knut und Roland. Im Lauf der Jahre gab es mehrere Änderungen der Besetzung. Sie alle brachten gehörig Schub ins Projekt und haben zu dem beigetragen, was wir heute sind. Das Ergebnis rockt......special thanx to Matse and Sandrin !!Anfang 2012 kam Alex als Bassist zu uns. Er ist ebenfalls 2nd-Hand und hat in seiner Jugend sehr aktiv Musik gemacht. Er hat mit seinem Rickenbaker und seiner Spielart neue Akzente in die Band gebracht. Seit Ende 2013 sind wir als Quartett unterwegs, und haben für Special Effects ein Keyboard neu im Gepäck. Mehr und mehr haben wir Songs im Programm, die man von anderen Bands nicht hört. Join us and be surprised!- Let’s rock!