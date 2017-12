3. Akademiekonzert

Olivier Messiaen

Les Offrandes oubliées

Luciano Berio / Franz Schubert

Rendering

Johannes Brahms

Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll op. 15

Endlich wieder im Akademiekonzert: Brahms’ Klavierkonzert Nr. 1 mit Ausnahmetalent Rafał Blechacz. Dazu spielt das Nationaltheater-Orchester Raritäten von Messiaen und Berio, die so gar nicht nach Neuer Musik klingen: In Les Offrandes oubliées meditiert der tiefgläubige Olivier Messiaen über den gekreuzigten Jesus, die Sünde und die Kommunion. Franz Schubert ist der große Fragmenthinterlasser der Musikgeschichte, und die Komponisten des 20. Jahrhunderts fanden ebendas spannend an ihm. So hat sich Luciano Berio Skizzen Schuberts zu einer Symphonie vorgenommen und in die offen gelassenen Räume Orchesterklangflächen eingebaut, irisierende Gebilde, in denen wie hinter Nebel Schubert-Anklänge auf- und wieder abtauchen. Rendering nannte Luciano Berio dieses Stück, was man mit „Übertragung“, aber auch mit „Huldigung“ übersetzen kann…