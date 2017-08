3. Benefizkonzert der Initiative „ Zusammen für Kinder“

Das Konzert unter dem Motto „Classic meets Pop“ findet wie auch die vorangegangenen Konzerte zu Gunsten des Kinderhospizes in Stuttgart statt. Im November 2017 wird das 1.stationäre Kinder- und Jugendhospiz/Baden-Württemberg in Stuttgart eröffnet. In diesem wunderschönen Haus können bis zu 8 lebensverkürzt erkrankte Kinder und Jugendliche mit Ihren Familien aufgenommen und bedürfnisorientiert begleitet werden. Mit diesem Benefizevent sollen finanzielle Mittel generiert werden, um für 2018 ein Sommerfest im neuen Hospiz zu ermöglichen.

Wer heute schon spenden möchte:Hand in Hand e.V.Stichwort: „Zusammen für Kinder“ – Classic meets Pop 2017 – Kreissparkasse Esslingen-NürtingenDE28 6115 0020 0101 9643 82