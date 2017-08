3 Jahre Freund & Kupferstecher

Das Freund & Kupferstecher feiert im September sein dreijähriges Bestehen – ein richtig guter Grund, um mal wieder eine Nacht ganz im Kupfi-Stil zu verbringen.

Mit dem Retrogott haben wir uns einen treuen Wegbegleiter der vergangenen 36 Monate zum Geburtstag gewünscht – und unser Wunsch wurde erfüllt. Über den Rapper, DJ & Producer aus Köln muss man unserem treuen Publikum nicht wirklich viel erzählen. Ob als Teil der Kombo Huss & Hodn bzw. Retrogott & Hulk Hodn, in Kollabo mit Acts wie Motion Man, Sonne Ra oder – erst kürzlich – Diggi Dexter oder als Mann an den 1210ern – den Retrogott kann man einfach nur feiern. Wer denkt, das sei in dieser Nacht schon alles, der kennt uns schlecht. Es wird sicherlich noch den einen odere Freund des Hauses auftauchen, der an diesem Abend für uns an den Plattenspielern steht. Wir freuen uns auf ein rauschendes Fest und sagen:

Danke für drei wundervolle Jahre im Freund & Kupferstecher!