3. Kaleidoskop: Weihnachtskonzert

× Erweitern Jürgen Lippert Württembergische Philharmonie Reutlingen

Als „Paganini der Blockflöte“ (Neue Zürcher Zeitung) oder „weltbester Blockflötenspieler“ (The Independent) wird er gepriesen: Maurice Steger gehört heute zu den faszinierendsten Blockflötisten auf dem Gebiet der Alten Musik.

In dieser Funktion begeistert er sein Publikum in verschiedenen Konzertformaten auf der ganzen Welt. Maurice Steger ist ein ungemein charismatischer Musiker, spontan, mitreißend und voller Energie. Dem Schweizer gelang es dank seiner lebendigen Art, seiner intensiven Tongebung und einer staunenswerten Technik, die Blockflöte in ihren faszinierenden Varianten als Instrument neu zu positionieren. Der ECHO Klassik 2015, den er als „Instrumentalist des Jahres“ erhielt, bestätigt seinen Erfolg.

Werke von u.a. Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, Johann Friedrich Fasch, Francesco Maria Veracini