3. Kulturfest Sindelfingen

Das Sindelfinger KULTURFEST geht in die dritte Runde. Nach der erfolgreichen Veranstaltung mit insgesamt über 1.200 Besuchern aller Altersstufen im vergangenen Jahr haben sich die Macher der IG Kultur gemeinsam mit der Sindelfinger Stadtverwaltung, dem City-Marketing Sindelfingen e.V. und der ARGE DOMO auch für 2017 ein ansprechendes Programm einfallen lassen. In den Medien wurde das KULTURFEST positiv aufgenommen und von der szbz gar als neuer Besuchermagnet betitelt. Rund um das DOMO in der Hirsauer Straße erwartet die Besucher auch dieses Jahr ein junges, sowohl regionales und interkulturelles als auch internationales Programm.

Das Kultur- und Familienprogramm beginnt um 15 Uhr.

Ab 17:30 Uhr wird die Live-Bühne eröffnet.

LaSmala Banda (ARG, CHL, DZA, ESP, FRA, URY) – 21:00 Uhr

Cumbia, Latin, Brass, Ska, Reggae, Hip-Hop Fusion de luxe !

Ein Konzert von LaSmala Banda ist vor allem eines: eine große Fiesta. Ska und Rumba wechseln sich ab mit Salsa, Cumbia, Reggae und Hip-Hop. Carlos Lobo aus Andalusien jongliert mit Rumba, Reggae und Flamenco. An seiner Seite stehen die chilenische Sängerin Zarate mit ihrer einzigartigen Stimme und der Franco-Algerier Alexis Goulene, der „ragga-man“, Hip-Hop MC und Beatboxer der Band. Für den richtigen Groove sorgt eine extrem starke Band: Ein Perkussionisten-Duo bringt die typischen lateinamerikanischen Rhythmen auf die Bühne. Die Bläser oszillieren zwischen eingängigen Melodien und wilden Mambos. Und Klavier, Akkordeon, Bass und Gitarren geben der „latino-explosiven“ Fusion namens LaSmala Banda Form und Substanz. Diese neun Musiker starke Kombo aus Argentinien, Chile, Frankreich, Spanien, Algerien und Uruguay überzeugt dabei jedes Publikum – und das weltweit!

Flowers in Syrup (DEU) – 19:15 Uhr Alternative Indie-Rock with a psychedelic touch

Die Alternative/Indie-Rock-Band aus Stuttgart schaffen Klangskulpturen mit Gitarrenquerelen in distanzloser Klarheit. Die Emergenza-Newcomer-Contest-Gewinner zelebrieren ihre Performance mit unvorhersehbarer, tiefgründiger Alternative-Rock-Ästhetik. Die Musik lässt sich irgendwo zwischen Placebo und Dredg verordnen, behält aber durch das authentische Auftreten des Trios ihre ganz eigene Note.

AberHallo (DEU) – 17:30 Uhr Alternative Pop-Rock & Deutsch-Rap

Eingängige Popmelodien treffen auf den amtlichen Sound einer Alternative-Rock-Band, gepaart mit authentischem Deutsch-Rap. Aber Hallo! aus Regensburg sind die Gewinner des SchoolJam 2016. Das Quartett überzeugte beim SchoolJam-Finale im Rahmen der Frankfurter Musikmesse eine hochkarätig besetzte Jury. Neben Auftritten beim „Hurricane“- und „Southside“-Festival sowie auf der Musikmesse in Shanghai eröffnen sie dieses Jahr zu fünft das 3. KULTURFEST Sindelfingen.