3. Mannheimer Meisterkonzert

Mitwirkende

Albrecht Mayer Dirigent

Albrecht Mayer Oboe

Programm

HK Gruber Charivari. Ein österreichisches Journal für Orchester

Joseph Haydn Konzert für Oboe und Orchester C-Dur, Hob. VIIg: C1

Ludwig van Beethoven Sinfonie Nr. 5 c-Moll, op. 67 „Schicksalssinfonie“

Beim dritten Mannheimer Meisterkonzert treffen Artist in Residence, Albrecht Mayer, und HK Gruber, dem die Staatsphilharmonie in dieser Spielzeit das Komponistenporträt widmet, auf der konzertanten Bühne zusammen. Mit dem lautmalerischen „Chiavari“ zeigt sich Albrecht Mayer als feinfühliger Dirigent wobei er bereits im nächsten Stück, Haydens Oboenkonzert, seine herausragende Rolle des Solisten einnimmt und durch diesen Sprung vom Dirigentenpult zum Instrument seine musikalische Kunstfertigkeit unter Beweis stellt. Den sinfonisch-dramatischen Höhepunkt des Konzertabends findet sich in Beethovens monumentaler „Schicksalssinfonie“.