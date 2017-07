3. Sommer-Kino-Open-Air

Do., 24. August, Beginn: ca. 20.45 Uhr

Willkommen bei den Hartmanns

DE 2016, Regie: Simon Verhoeven, FSK ab 12 J., 116 Min, Darsteller: Senta Berger, Heiner Lauterbach u.a.

Alles beginnt, als Angelika Hartmann, frisch pensionierte Lehrerin und Mutter einer von Alltagsproblemen geplagten gutbürgerlichen Familie, eines Tages beschließt, einen Flüchtling aufzunehmen. Angelika ist einsam, seit die Kinder aus dem Haus sind. Ihr Mann, Chefarzt einer Klinik, versucht mit allen Mitteln, den Alterungsprozess aufzuhalten. Sohn Philip driftet in Businesswelten zwischen Shanghai und München, dabei bleibt die Beziehung zu seinem Sohn Basti etwas auf der Strecke, Tochter Sophie weiß mit 31 immer noch nicht, was sie will. Der ganz normale Familienwahnsinn also, in den der Nigerianer Diallo gerät – und auf seine charmant-naive Art das Leben der Hartmanns ziemlich durcheinanderwirbelt...

Fr., 25. August, Beginn: ca. 20.45 Uhr

Die Schöne und das Biest (2D)

US 2017, Regie: Bill Condon, FSK: ab 6 J., 129 Min, Darsteller: Emma Watson, Dan Stevens, Emma Thompson u.a.

Die kluge und anmutige Belle lebt mit ihrem leicht exzentrischen Vater Maurice ein beschauliches Leben, das nur durch die Avancen des Dorfschönlings Gaston gestört wird. Doch als Maurice auf einer Reise in die Fänge eines Ungeheuers gerät, bietet die mutige junge Frau ihre Freiheit im Austausch gegen das Leben ihres Vaters an. Trotz ihrer Furcht freundet sich Belle schnell mit den verzauberten Bediensteten im verwunschenen Schloss des Biests an... „DIE SCHÖNE UND DAS BIEST ist mit Leib und Seele ein klassischer Disneyfilm. Weder im Umgang mit dem Stoff noch in der Handlung unterscheidet sich die Neuauflage wesentlich von dem Animationsfilm aus dem Jahre 1991. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb entfaltet das Remake eine ungeahnte Sogwirkung.“ (kino-zeit)

Sa., 26. August, Beginn: ca. 20.45 Uhr

Fast & Furious 8

US 2017, Regie: F. Gary Gray, FSK: ab 12 J., 136 Min, Darsteller: Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Statham u.a.

Da Dom und Letty ausgiebig ihre Flitterwochen genießen, sich Brian und Mia ganz ihrer kleinen Familie widmen und dem Leben auf der Überholspur abgeschworen haben, die übrigen Crewmitglieder freigesprochen sind, führen alle ein ganz normales Leben. Ihr friedliches Dasein wird jedoch schlagartig hinweggefegt, als eine mysteriöse Frau auftaucht. Sie lockt Dom in eine zutiefst kriminelle Welt, aus der es scheinbar kein Entkommen gibt. Das grenzenlose Vertrauen seiner Crew in ihn droht zu zerbrechen – der Familie stehen Prüfungen von ungeahnten Ausmaßen bevor...