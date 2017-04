30 Jahre Cairo: Theatersport

Verehrte Damen und Herren, wir präsentieren: Theatersport™ – Das Original aus Kanada. Er ist DER Wettkampf der internationalen Improtheater-Szene. Es wird gelitten, geweint und gelacht, wenn Spieler*innen alle Register ziehen, um den Gegner mit gekonntem Impro-Spiel in die Knie zu zwingen.Kein Showformat könnte sich besser eignen, um das 30-jährige Jubiläum des Jugendkulturhaus Cairo zu begehen. Die im Cairo beheimateten Improgruppen steigen in den Ring, um sich gegenseitig kühne Herausforderungen zu stellen. Das Publikum ist live dabei, wenn die Spieler*innen in Liebesdramen, Gruselgeschichten, Abenteuerszenen und Wortgefechten ihre Kräfte messen. Die Richter entscheiden, wer am Ende das Rennen macht. Ohne Gnade! Nur ein Team wird als gefeierter Sieger in die Chroniken des Cairo eingehen. Macht euch bereit für ein mitreißendes Spektakel der Improvisation!