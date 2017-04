30 Jahre Cairo: Wand (US) / Pill

Wand (Los Angeles, USA)Die umtriebige Neo-Psychrock Band von der amerikanischen Westküste hat nicht nur in gerade mal 14 Monaten drei Alben veröffentlicht, sondern gilt momentan auch als heißer Anwärter für den Einzug in den Olymp der Psych-Ikonen um Thee Oh Sees, King Gizzard und Ty Segall. So ist es auch wenig verwunderlich, dass ihr Debüt-Album „Gangleon Reef“ 2014 auf Ty Segall’s Label „God?“ erschien, dieser Wand außerdem als Support mit auf Tour nahm und Bandleader Cory Hanson und Schlagzeuger Evan Burrows obendrein noch in Ty Segall’s Backing Band „The Muggers“ mitwirken durften. Wand sind schier beseelt was Songwriting und Spielfreude angeht und erschaffen so kleine Hymnen mit brachialer Intensität. So wechseln sich auch auf den beiden Alben „Golem“ (2015, In The Red) und „1000 Days“ (2015, Drag City) verdrogt-sphärische Parts mit treibendem Garage Rock und heavy Fuzzeinlagen ab.

Pill (New York, USA)Die Brooklyner Band Pill hat ihre Wurzeln in der sich ständig im Wandel befindenden und Genregrenzen überwindenden New Yorker D.I.Y.-Community. So verarbeitet das Quartett auf ihrem Debüt-Album „Convenience“, das auf Mexican Summer (u.a. Allah-Las, Ariel Pink, Best Coast, Light Asylum…) erschienen ist, verschiedenste künstlerische und musikalische Einflüsse und kombiniert sie textlich mit einem politischen und queer-feministischen Anspruch. Das Ergebnis ist ein intensives, dringliches Destillat aus NYC-Punk, Noiserock und No Wave, versetzt mit Free Jazz, Avantgarde und Krautrock. Messerscharfe Songs mit hart pushenden Drums, einer dissonant gespielten Gitarren, verzerrten Bassritten, einem wilden Saxophon, das den Songs zusätzlich eine chaotisch-expressive Note verleiht, und direkten, punkigen Gesang von Veronica Torres. Pill beeindrucken hierbei durch eine exzellente Ausgewogenheit zwischen zugänglicheren, hypnotischen und improvisierten Parts. Nach gemeinsamen Touren mit u.a. Parquet Courts und DIIV sind Pill Ende Mai bei uns zu Gast.