30 Jahre Fischmarkt in Suttgart

Hamburger Fischmarkt in Stuttgart 6. bis 16. Juli 2017

Öffnungszeiten: Mo-Mi 10-23 Uhr, Do-Sa 10-24 Uhr, Sonntags ab 11 Uhr

Zum 30. Mal geht der Hamburger Fischmarkt diesen Sommer auf dem Stuttgarter Karlsplatz vor Anker– am 6. Juli ist es soweit. Ein runder Jahrestag, für den sich die Gastgeber aus dem hohen Norden etwas ganz Besonderes ausgedacht haben. Rund um den Karlsplatz wird für die Freunde aus Stuttgart ein roter Teppich ausgelegt, der allen Fischmarktbesuchern sofort signalisiert: „Du bist uns wichtig. Schön, dass du da bist! Die Schwaben und die Hanseaten haben über die Jahre viele Freundschaften geknüpft, sogar Hochzeiten gehen auf das gemeinsame Konto.Hochzeiten gehen auf das gemeinsame Konto. Natürlich haben die„Jongs und Deerns“ vonder Waterkant anlässlich der Jubiläumsausgabeein paar weitere Überra-schungen mit an Bord. Zuviel soll noch nicht verraten werden. Sicher ist aber, dass die kleinen„ Buttjes“ noch mehr als sonst auf ihre Kosten kommen sollen. Und für die großen Gäste an Bord haben die Hanseaten außergewöhnliche Smutjes angeheuert, die mal einen ganz anderen–sehr witzigen und kurzweiligen–Blick in ihre spezielle Fischmarkt -Kombüse erlauben. Wie jeden Sommer hat die Fischmarkt-Besatzung jede Menge maritime Leckereien geladen: vom knackigen Fischbrötchen über Scholle Finkenwerder Art und Flammlachs bis hin zu original Labskaus mit Nordseekrabben. All das ist für schöne Begegnungen und gesellige Momente die ideale Grundlage gerne in Begleitung eines frisch-herben Jevers. Nicht zu vergessen: Die Marktschreier , die sich beim Füllen ihrer Tüten mit frechen Sprüchen auf höchst unterhaltsame Weise überbieten. Was kann stimmungsvoller sein, als sich unter den grünen Sonnenschirmenim Schatten der großen Kastanien zu treffen, mit den Gastgebern und mitgebrachten Freunden zu schnacken, den Duft nach Meer zu schnuppern und zu den Klängen von Shanties und Seemannsgarn die Gedanken und die Sehnsucht auf Reisen zu schicken? Auch wenn das Fischmarkt-Team mitten in den Vorbereitungen steckt, einen Gruß sendet es vorab in die Landeshauptstadt: „Liebe Stuttgarter- wir freuen uns auf euch!“