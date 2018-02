30 Jahre Jubiläum Fred & The Roaches

× Erweitern Fred and the Roaches Fred and the Roaches

Fred and the Roaches feiern in diesem Jahr den 30 jährigen Bandgeburtstag.

Gegründet wurden die Roaches von Fred Emmert 1988 in Boston, USA, als Abschlussprojekt seines Musikstudiums.

Gemäß dem Motto aus dem letzten Jahrhundert--"Trau keinem über 30", besteht nun aber die Gefahr, daß in Zukunft das Publikum wegbleibt...;-) Damit das nicht passiert, lassen Fred und Wolf Emmert, hairy Harry Hirschmann und Bernardo Ries voll die Sau raus.

"Never too old to rock and roll"... Auch das Programm wird, um dem Anlass gerecht zu werden, ein paar Raritäten beinhalten!

Aber damit noch nicht genug:

Als Spezialgäste werden Marco Piludu (Gitarre) und Sabine Baum (Gesang) den einen oder anderen Song veredeln!