30 Jahre Komma / 30 Jahre Lorch Areal

Seit 30 Jahren findet auf dem Lorch-Areal Kultur statt. Das ist Grund genug, um gemeinsam eine fulminante und facettenreiche Areal-Party zu feiern. Ab 17 Uhr könnt ihr überall auf dem Lorch-Areal (Das Gelände auf dem das Komma ist) viele Programmpunkte erleben. Wir im Komma öffnen ab 20 Uhr und haben 3 großartige Live-Acts gebucht: Zum einen wird Golden Diskó Ship aus Berlin spielen, das ist das Soloprojekt von Theresa Stroetges, die mit ihrer Band Soft Grid im April eins der besten und intensivsten Konzerte in letzter Zeit spielte. Außerdem freuen wir uns auf die New Wave/Electronica-Band Ago aus Stuttgart, die bei uns im Komma proben und im Team mitarbeiten. Marcus Korb wird ebenfalls spielen: Drone/Ambient-Klangwelten die von einem riesigen Analog-Synth-Turm ausgehen. Ab 23 Uhr ist zusätzlich die Sleaford Mods-Doku "Bunch of Kunst" im Kommunalen Kino zu sehen. Und davor, dazwischen und danach wird ein Allstar-DJ-Team des Kommas Musik auflegen! (Ogeux Dangereux, Jörg Freitag, Fabian Brüssow, Julian Knoth, Jan Pinkert, Alex Gallagher)