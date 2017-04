30 Jahre Schlagzeug-Klasse Neckarsulm

Am So. 14.05.2017 um 11:00 Uhr findet in der Städtischen Musikschule Neckarsulm

im Josef-Lindemann-Saal das Jubiläums-Konzert der Neckarsulmer Schlagzeugklasse statt. 30 Jahre kontinuierlicher, professioneller und sehr erfolgreicher Schlagzeugunterricht sind die Grundpfeiler der Schlagzeug-Hochburg Neckarsulm mit ihrem engagierten Leiter Diplom-Musiker Oliver Urtel.

Neben den DRUMBONES und den FASSTRONAUTEN werden auch die diesjährigen sehr erfolgreichen „Jugend musiziert“- Teilnehmer Ausschnitte ihres Wettbewerb-Programms darbieten. Auch das Akkordeon-Ensemble mit seiner Dirigentin Galina Grigorjan ist mit von der Partie.

Die Neckarsulmer Schlagwerker musizieren auf Pauken, Marimbafon, Vibrafon, Drumset, Röhrenglocken und Plastikfässern, ja sogar mit Klo-Pömpeln.

Lassen Sie sich begeistern.

Feiern Sie 30 Jahre Schlagzeug in Neckarsulm.